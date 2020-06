CDS – “È Napoli-Sarri”: gli azzurri si giocheranno la Coppa Italia contro il loro ex allenatore

“È Napoli-Sarri”, questo il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport che apre celebrando il passaggio in finale degli azzurri ai danni dell’Inter. Il record di goal di Dries Mertens regala la finale da brividi in Coppa Italia con la Juventus. Il belga firma il pari con l’Inter e entra nella storia del club come miglior marcatore. Il goal di Christian Eriksen non basta ad Antonio Conte. Gennaro Gattuso dedica la vittoria alla sorella scomparsa di recente. Mercoledì, però, potrebbe vincere direttamente la coppa.

In vista della finalissima, Cristiano Ronaldo sembrerebbe disposto a ricoprire ancora una volta il ruolo di centravanti. Maurizio Sarri si giocherà il suo primo trofeo nazionale contro il suo passato. L’anno scorso aveva vinto l’Europa League con il Chelsea dedicandola proprio ai tifosi del Napoli, ai quali non era riuscito a portare nulla in bacheca. Vincendo mercoledì non potrebbe esserci vendetta migliore per i tifosi azzurri, scottati dall’addio del tecnico accasatosi alla Juventus.