TUTTOSPORT – Inter, è il giorno di Antonio Conte: Steven Zhang deve trattenerlo

L’edizione odierna di Tuttosport dedica il titolo di apertura alla ripresa dei lavori in casa Juventus, agli ordini del nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo. Grande entusiasmo ieri alla Continassa: il nuovo tecnico punta sul talento di Cristiano Ronaldo e sul ritrovare l’agonismo e lo spirito del gruppo bianconero. Tutti al lavoro, anche i nuovi acquisti: il tempo stringe prima della nuova stagione.

In casa Inter, invece, oggi andrà in scena il tanto atteso vertice tra Steven Zhang e Antonio Conte che deciderà il futuro del club nerazzurro, ma il presidente ha intenzione di provare a convincere il tecnico a rimanere. Per evitare il divorzio il presidente vorrebbe affiancare ad Antonio Conte un direttore sportivo gradito al tecnico, che potrebbe rispondere al nome di Stefano Petrachi. Sul mercato, intanto, il Torino si aggiudca il terzino Mergim Vojvoda, cercato con insistenza anche dall’Atalanta. Arriva dallo Standard Liegi per una cifra superiore ai 5 milioni di Euro, più bonus. Oggi le visite mediche di Karol Linetty.