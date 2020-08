GAZZETTA – Milan, Zlatan Ibrahimovic si avvicina al rinnovo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: “Pirlo-CR7, il patto”. Ieri è andato in scena il primo incontro tra il campione portoghese ed il nuovo allenatore della Juventus: c’è già intesa e l’entusiasmo è alle stelle. Un patto tra campioni per portare a Torino il decimo scudetto consecutivo. E nel frattempo Gonzalo Higuain tratta la risoluzione: addio più vicino. Andrà in scena quest’oggi, invece, il tanto atteso summit tra il presidente dell’Inter Steven Zhang ed il tecnico Antonio Conte. Il numero uno nerazzurro sta tentando una mediazione per poter confermare il tecnico sulla panchina: divorzio non scontato. L’obiettivo è la conferma e la prosecuzione del rapporto, ma se il tecnico dovesse alzare troppo il tiro ecco già pronto l’accordo con Massimiliano Allegri, che preferirebbe Milano a Parigi, dove anche il Paris Saint-Germain lo corteggia.

Prosegue anche la lunga per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Ieri a Milanello hanno preso il via i lavori in vista della nuova stagione, ma senza il campione svedese. Paolo Maldini si professa “ottimista” sul buon esito della trattativa, ma resta in attesa del sì dello svedese.