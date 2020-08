Napoli, Franco Causio vuole Arkadiusz Milik alla Juventus: “A me non spiacerebbe”

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’accostamento di Arkadiusz Milik ai bianconeri. “A me non spiacerebbe vedere Milik alla Juventus, ma bisognerà vedere la situazione di Higuain. Alla Juve vanno tutti, ma devi conquistarti il posto. A me piacerebbe comunque. Credo che Milik non abbia problemi ad affrontare il ritiro nonostante sia sul mercato, con quello che guadagna…”.

“Sarri? Non si è integrato nella società e nello spogliatoio. Determinate cose non puoi ottenerle da calciatori di un certo livello. A Torino ha fallito”, ha aggiunto Franco Causio. La situazione del bomber polacco che non ha accettato il rinnovo di contratto con il Napoli è delicata. Il giocatore aspetta che la società accetti la migliore offerta per la sua cessione. Il prossimo anno Arkadiusz Milik andrà a scadenza contrattuale con il sodalizio partenopeo e se non giocherà con continuità perderà anche la possibilità di disputare gli Europei.