TUTTOSPORT – Inter, Antonio Conte e il “biscotto” da Champions League

“Che Juve!” scrive Tuttosport in apertura sull’impresa al Camp Nou della Juventus. Notte magia per la formazione di Andrea Pirlo che trionfa contro i blaugrana e chiude il girone al primo posto. Cristiano Ronaldo stravince la sfida a distanza con Lionel Messi, segnando una doppietta su calcio di rigore. “Conte: no al biscotto” e “Gasperini, ottavi in premio” i titoli nel taglio alto dedicati alle gare di oggi che vedranno impegnate Inter e Atalanta, entrambe alla ricerca della qualificazione. L’Inter deve battere lo Shakhtar Donetsk senza pensare al Real Madrid. La “Dea” va invece ad Amsterdam: basta un pari. Gian Piero Gasperini candidato per il Globe Soccer Award.

“Stupenda Lazio, sei negli ottavi”. Storica qualificazione per la formazione di Simone Inzaghi che dopo 20 anni festeggia il passaggio del turno in Champions League. “4° uomo razzista, match sospeso”. Clamoroso quanto accaduto in Paris Saint-Germain-Istanbul Basaksehir: gara sospesa per razzismo. Caos dopo una frase del quarto uomo: le due squadre se ne vanno. La sfida verrà recuperata oggi con una nuova quaterna arbitrale. “I tifosi si ribellano: ‘Toro, ora basta!'”. Protesta dei tifosi granata con contestazione a Urbano Cairo: presidente invitato a vendere la società, cori anche contro Jacopo Segre per il caso Dybala.