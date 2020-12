GAZZETTA – Cristiano Ronaldo stravince la sfida con Lionel Messi

“Ronaldo ribalta Messi”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna sulla Juventus. Bianconeri da sogno in Champions League a Barcellona: 3-0 e primo posto nel girone. Due volte Cristiano Ronaldo su rigore, Lionel Messi a secco: storica impresa al Camp Nou. Andrea Pirlo: “E’ solo l’inizio, ora così anche in campionato”. C’è spazio nel taglio basso della prima pagina per i nerazzurri con questo titolo: “Doppio thriller”. Shakhtar Donetsk a San Siro e Real Madrid-Borussia Moenchengladbach. Antonio Conte in conferenza: “Biscotto? Robe da bar”.

“Agli ottavi con Correa, Immobile e brivido finale”. Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio basso della prima pagina alla Lazio che pareggia 2-2 all’Olimpico contro il Brugge. “Arbitro razzista”: gara sospesa tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir sullo 0-0, ma i francesi passano lo stesso, fuori il Manchester United. A Parigi quarto uomo accusato per una frase offensiva. Le due squadre se ne vanno, la partita si rigioca oggi. “Vietato perdere. Gasp-Papu pace armata”. L’Atalanta in casa dell’Ajax con due risultati utili su tre. Intanto il Papu Gomez è di nuovo convocato insieme a Josep Ilicic, ma ci sono segnali di rottura con il tecnico.