Napoli, Piotr Zielinski in conferenza stampa: “La Real Sociedad ha giocatori di grande qualità”

Piotr Zielinski ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Real Sociedad. “Cerco di dare il massimo, sempre, partita dopo partita, al di là del ruolo. In queste ultime gare sono andato bene, spero di fare ancora meglio. Mi sento bene, ma gara dopo gara migliorerò di condizione, ma sto bene e darò il massimo. Di recente abbiamo fatto bene, la rosa è ampia, di qualità, speriamo di fare belle cose quest’anno e domani ci sarà una gara importante per noi e l’abbiamo preparata bene e cercheremo di portare un risultato utile per passare”.

“Abbiamo preparato bene la partita con la Real Sociedad, speriamo di fare una grande gara, ma sappiamo che loro sono forti, hanno giocatori di grande qualità e stanno facendo ottime cose nella Liga, nonostante un piccolo calo ultimamente, ma sono un’ottima squadra, per entrambe è importante”, ha aggiunto il centrocampista polacco.