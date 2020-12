Gennaro Gattuso in conferenza stampa: “Rinnovo? Fatv ‘e caz vuost”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Real Sociedad. “Dal primo giorno del sorteggio sapevamo che era difficile, tutte organizzate. Il Rijeka, la meno forte, ha creato difficoltà a tutti, l’AZ e la Real Sociedad hanno rose competitive. L’AZ con gli stessi giocatori tranne uno ceduto ha perso lo Scudetto a 4 giornate dalla fine per differenza reti (stop al campionato per Covid, ndr), la Real Sociedad ha fatto benissimo, quest’anno è ancora imbattuto in campionato, sono squadre molto forti. Domani ci giochiamo il primo obiettivo, speriamo di vedere un grande Napoli”.

“Abbiamo fatto buone cose, siamo molto soddisfatti ma la verità è che abbiamo una squadra forte, giovane, eravamo convinti dal primo giorno e lo siamo ancora di più che è perfetta per come vediamo il calcio io ed il mio staff. Fabian si è allenato ed è a disposizione. Quando dico che siamo soddisfatti per la qualità del gioco e dei giocatori, quando non troviamo le nostre giocate e c’è una giornata storta dobbiamo migliorare nel stare lì, senza andare fuori di testa se non abbiamo il pallone, tenere botta, questo intendo per mentalità. Insigne? Non deve sorridere per i goal, ma perché deve essere un piacere allenarsi, essere qui a Castel Volturno. (…) Zielinski? Ha avuto difficoltà dopo il Covid, è tornato quello che conosciamo tutto. Vediamo domani se gioca ed in che posizione. Rinnovo? “Fatv ‘e caz vuost, lo dico sempre: stanno controllando, vediamo”.