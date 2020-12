Napoli in ritiro all’Hotel Britannique: Gennaro Gattuso non vuole rischiare l’eliminazione come col Milan

Gennaro Gattuso non accetta cali di concentrazione. Il tecnico calabrese vuole una squadra molto attenta e sempre sul pezzo per centrare il passaggio del turno in Europa League. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, sono stati valutati alcuni accorgimenti in vista della sfida con la Real Sociedad.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il Napoli stasera andrà in ritiro all’Hotel Britannique, Gattuso ha vissuto una forte delusione al Milan nel 2018, fu eliminato ai gironi di Europa League a vantaggio di Betis Siviglia e Olympiakos. ‘Ci ho sbattuto i denti’, disse alla vigilia della prima gara contro l’Az Alkmaar, unico scivolone del Napoli in un gruppo molto insidioso. Gattuso sa che ha la qualità per superare l’ostacolo Real Sociedad. Il Napoli non è una squadra di ragazzini, c’è un tesoretto d’esperienza europea e in queste partite l’abitudine alla gara decisiva fa la differenza. Si tratta di un pensiero condiviso anche da Alguacil che domenica sera ha tenuto a riposo Willian Josè, il bomber storico della Real Sociedad, e Nacho Monreal, terzino sinistro ex Arsenal”.