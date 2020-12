Napoli, lo stadio Diego Armando Maradona è solo una di tante celebrazioni per il “Pibe de Oro”

Il Napoli sta per inaugurare finalmente lo stadio Diego Armando Maradona, di preciso contro la Real Sociedad. Questo sarà uno dei tanti saranno omaggi per il “Pibe de Oro”, scomparso lo scorso 25 a novembre a soli 60 anni. Sembra che nel prossimo futuro possa esserci anche una moneta emessa dallo stato argentino in suo onore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Gli hanno già intitolato uno stadio, quello di Napoli, e pure una stazione della Cumana. Stanno preparando statue e qualcuna prima o poi spunterà, ufficialmente o riservatamente, come vorrebbe fare Stefano Ceci, uno dei suoi manager. Affinché sia per sempre e anche ovunque, in Argentina, dovrebbe comparire la sua espressione rassicurante sulle monete da mille pesos, la proposta che verrà discussa a inizio 2021”, si legge. Insomma, saranno molteplici le celebrazioni per chi viene ancora oggi considerato come il miglior calciatore della storia. Napoli non vede l’ora di poter tributare l’eroe argentino.