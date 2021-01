TUTTOSPORT – Il Torino non fa mercato: i tifosi rumoreggiano

“La Juve non molla”, titola stamane Tuttosport. Il Sassuolo rimane in 10 uomini sul finire del primo tempo e nella ripresa la Juventus la sblocca con una gran botta da fuori di Danilo. Poi Gregoire Defrel rimette tutto in discussione ma a dieci dal termine ci pensa Aaron Ramsey a riportare avanti i bianconeri. In pieno recupero Cristiano Ronaldo arrotonda il risultato, dopo una prova imperfetta. Bianconeri che restano a 7 punti dal Milan, ma con una giornata in meno e con la possibilità di accorciare sull’Inter domenica nello scontro diretto.

L’Inter, intanto, butta via 2 punti contro la Roma in pieno recupero. Sul mercato Antonio Conte chiosa: “Zero acquisti, la linea è chiara”. Torino ancora in zona rossa e sul mercato ancora non si muove nulla. A differenza delle rivali per la salvezza, il Torino ancora non si è mosso sul mercato e i tifosi iniziano a rumoreggiare. Il rischio di una retrocessione è serio.