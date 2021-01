Napoli, Alex Meret manda l’Udinese in ritiro: friulani sfortunati

Gennaro Gattuso indovina i cambi giusti: il goal decisivo per la vittoria di Udine arriva al 90’, una beffa per i friulani che hanno impegnato più volte Alex Meret. Queste alcune delle chiavi di lettura individuate da La Gazzetta dello Sport all’indomani del match della Dacia Arena, con il quotidiano che scrive: “Stavolta la produzione di occasioni è stata inferiore al solito, anzi, il Napoli non ha mai subito così tanti tiri in questo campionato. Ma la mira degli attaccanti non si è raddrizzata”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Così ci ha pensato un centrocampista a riportare il sereno in casa azzurra. L’Udinese invece va in ritiro, per capire cosa non va. In questo caso, quello che spesso non va al Napoli: poca cattiveria sotto porta”, si legge. Adesso il Napoli deve riordinare le idee per recuperare terreno in campionato e puntare alla Supercoppa Italiana: vincere un altro trofeo dopo pochi mesi cancellerebbe tutte le scorie.