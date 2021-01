Napoli, parla il fratello-agente di Tiémoué Bakayoko: “Riscatto? Lui è venuto per vincere”

Abdoulaye Bakayoko, fratello e agente di Tiémoué Bakayoko, è intervenuto in queste ore a Radio Marte. “Se ho sentito mio fratello? E’ molto molto contento del gol di ieri, lo cercava da tempo. Si stava allenando a riguardo. Il gol di ieri gli ha dato tanta fiducia per la stagione, si augura di andare ancora a segno. Chiaramente Mertens e Osimhen mancano ma chi è in campo o in panchina sta lavorando al bene del Napoli, si lavora per far sentire meno la loro assenza. Sono due giocatori importanti, Osimhen è stato pagato anche una certa cifra e quindi c’è grande attesa su di lui. Però non dimentichiamoci di chi è in campo e sta lottando per il bene del Napoli”.

“Riscatto da parte del Napoli? Oggi è presto parlarne. Né il club né il giocatore si sono parlati, c’è un prestito fino a fine stagione. Chiaro però che rimanere a Napoli sarebbe una bella chance. Lui ha girato diversi club, a Napoli si sente bene, i risultati stanno arrivando, sarebbe un ottimo club in cui restare. Si tratta di una squadra che può lottare per lo Scudetto, quindi è nell’interesse di tutti che ci sia un finale positivo. Il Napoli comunque ha priorità sul suo futuro per giugno. Cosa può vincere il Napoli quest’anno? Se ho ben compreso quelle che sono le ambizioni del club, il Napoli a livello di squadra è secondo solo alla Juventus. Vuole tentare di imporsi ovunque possa, non manca nulla per ambire a determinati trofei. Anche mio fratello è concentrato su questi obiettivi, è venuto a Napoli per vincere”.