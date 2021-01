GAZZETTA – Antonio Conte sfida la sua vecchia Juventus

in

“Occhio Conte, arriva la Juve”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Domenica big match a San Siro, i bianconeri ora sono lì. I rimpianti dell’Inter: gioca meglio, ma la Roma acciuffa il 2-2. Il tecnico sbaglia i cambi e sul mercato è rassegnato. La scalata di Andrea Pirlo: fatica contro il Sassuolo in 10. Paulo Dybala si ferma, c’è allarme.

C’è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per i rossoneri con il titolo seguente: “Ibra ricomincia da +3”. La squadra di Stefano Pioli scappa e il tecnico prenota mezzo scudetto. Zlatan Ibrahimovic ritrova il Milan solo in vetta. “Napoli, Bakayoko all’ultimo assalto. Lazio e Verona su. Respiro Fiorentina”. Questo il titolo che nel taglio alto della prima pagina dedicato alle altre partite del nostro campionato, con gli azzurri che sorpassano l’Udinese soltanto nel finale. Vittorie facili, invece, contro Parma e Crotone per Lazio e Verona.