TUTTOSPORT – Il proclama di Cristiano Ronaldo: “Juve, vinciamo tutto!”

“Juve, vinciamo tutto!”. Queste le parole di Cristiano Ronaldo nell’apertura di Tuttosport in prima pagina oggi. Il portoghese giura fedeltà e non si pone limiti: “Pronti per conquistare Italia, Europa, mondo. Siamo tornati e siamo più forti che mai!”. Spazio anche ai granata nel taglio laterale, con l’opinione dei tifosi: “Praet e Torreira, venite da noi!”. Nessun dubbio da parte dei sostenitori del club di Urbano Cairo sui prossimi investimenti da fare. “Accelerazione per Vidal. A sinistra spunta Kolarov” è il titolo che il giornale dedica nel taglio laterale della prima pagina ai nerazzurri. Il cileno e il serbo sono due esplicite richieste da parte di Antonio Conte e che la società sembra seriamente intenzionata a provare ad accontentare.

Si parla anche dei rossoneri nel taglio laterale: “Riecco Ibra: si prende la 9 e riabbraccia il Milan”. Lo svedese firma un rinnovo di contratto a 7 milioni di Euro netti all’anno. In casa Juventus, invece, arriva Weston McKennie.