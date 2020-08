Calciomercato Napoli: il Genoa si allontana da Fernando Llorente, rimane il Benevento

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato di mercato e nello specifico anche di Fernando Llorente ai microfoni di Sky Sport. “Per quanto riguarda Perin, posso dire che ha mercato e non sarà semplice, ma la sua voglia di tornare al Genoa potrebbe essere determinante e darci una mano. Ci sono situazioni che non si possono concretizzare dall’oggi al domani: ad esempio, Llorente non si discute, ma dobbiamo ragionare anche sugli investimenti sui giovani. Dobbiamo fare una squadra giusta che non ci faccia soffrire”.

Con il Genoa che, a questo punto, sembrerebbe defilarsi sull’attaccante spagnolo del Napoli, resterebbe in corsa il Benevento di Pippo Inzaghi, che da tempo cerca l’ex campione d’Europa e del mondo. L’esperienza non manca: tra Juventus e Tottenham Fernando Llorente ha detto la sua anche in Champions League. Insomma, è il profilo giusto per assicurarsi i goal che servono per scalare la classifica dopo il ritorno in Serie A.