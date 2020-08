Napoli, Andrea Petagna negativo al secondo tampone: presto sarà in gruppo

Il Coronavirus continua a minacciare il calcio italiano, ma ci sono buone notizie per il Napoli e soprattutto per Andrea Petagna, risultato positivo al Covid-19 al ritorno dalle vacanze in Sardegna una settimana fa. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, l’attaccante è risultato negativo al secondo tampone, tra tre giorni è previsto il terzo e ultimo test e, nel caso in cui desse ancora esito negativo, l’ex bomber della SPAL potrebbe unirsi al gruppo a disposizione di Gennaro Gattuso che si sta allenando a Castel di Sangro.

“Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto”, ha scritto il diretto interessato sui social, tramite una storia su Instagram. Presto sarà operativo.