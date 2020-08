GAZZETTA – “Ri-Ibra 9”: lo svedese sarà ancora del Milan

“Ri-Ibra 9”. È questo il titolo che campeggia al centro dell’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. C’è l’accordo, Zlatan Ibrahimovic sarà ancora rossonero. Contratto da 7 milioni di Euro, l’ex Los Angeles Galaxy sbarcherà domani in città e prenderà la maglia numero 9. È derby con l’Inter, invece, per Sandro Tonali: Paolo Maldini offre 38 milioni, Beppe Marotta prende tempo. I nerazzurri sognano anche Arturo Vidal. Il club di Steven Zhang ha anche il sì di Aleksandar Kolarov: adesso si tratta con la Roma.

“La Juve prepara il ritorno di Kean. Euforia Ronaldo: ‘Vinciamo tutto'”, si legge invece in taglio basso. L’attaccante dell’Everton potrebbe tornare con un accordo particolare: “Due anni di prestito con obbligo di riscatto. L’agente, Mino Raiola, invita a pensare che tutto sia possibile. Il fatto che Moise possa entrare in lista B per la Champions, anche”. Intanto Cristiano Ronaldo suona la carica sui social: “La mia ambizione è alta come sempre”.