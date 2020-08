Calciomercato Napoli, non si esclude la permanenza di Arkadiusz Milik fino alla scadenza

Si continua a trattare per il passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma: il problema più grande sembra essere la volontà del giocatore, dubbioso sull’opzione giallorossa. In tal senso disegna uno scenario piuttosto clamoroso l’edizione odierna di Tuttosport. Si parla del futuro del bomber polacco e della possibilità che resti un anno a Napoli per poi liberarsi a costo zero per la Juve. Quella che porta alla “Vecchia Signora” rimane la scelta preferita dell’attaccante.

“Dicono che Milik non abbia perso le speranze di andare alla Juventus (ipotesi però sempre meno percorribile proprio alla luce della sterzata dei bianconeri verso Dzeko e delle difficoltà a trovare una soluzione fra i club) e stia inizando a maturare la scelta di aspettare un anno al Napoli, senza rinnovare il contratto e liberandosi a zero nel giugno 2021, con la possibilità di scegliersi il proprio destino (e magari monetizzare ancora di più il trasferimento). Una scelta rischiosa, visto che De Laurentiis è stato minaccioso a riguardo”.