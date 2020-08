Ciccio Graziani è dubbioso: “Ora però bisogna capire da chi sarà composto il Napoli”

Ciccio Graziani, ex campione del mondo e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. “Per giudicare un calciatore c’è bisogno di tanto tempo, ma già da come si muove e come calcia si potranno capire diverse cose di Osimhen, se ad esempio è un calciatore già da calcio italiano. Cambio modulo? In Serie A si può passare da un assetto tattico all’altro senza troppi problemi perché i calciatori sono forti. Gattuso sotto quest’aspetto s’è dimostrato molto bravo, è sempre stato attento e intelligente anche nei cambi. Ora però bisogna capire da chi sarà composto il Napoli, a Castel di Sangro sono ancora tanti”.

In particolare, da Victor Osimhen i tifosi del Napoli si aspettano davvero tanto dato che il principale problema dei campani nella scorsa stagione è stato proprio nel reparto offensivo. L’obiettivo primario è quello di tornare a partecipare alla Champions League.