Calciomercato Napoli, si cerca ancora l’eventuale sostituto di Kalidou Koulibaly

Il Napoli è sempre alle prese con la trattativa per la cessione di Kalidou Koulibaly. Sarà necessario trovare un rinforzo per rimpiazzare il difensore senegalese. Secondo La Gazzetta dello Sport, “perso il brasiliano Gabriel, del Lilla, che si è accordato con l’Arsenal dopo aver atteso un mese qualche segnale da Napoli, il ds potrebbe ripiegare su Matvienko dello Shakhtar Donetz: con 15 milioni la trattativa potrebbe anche chiudersi. Ma sul giovane difensore ha puntato anche il Lokomotiv Mosca e pure in questo caso c’è il rischio di perderlo se la discussione dovesse andare per le lunghe“.

Anche Nikola Maksimovic sembra sul piede di partenza. Insomma, la difesa del Napoli rischia di essere completamente ridisegnata nelle prossime settimane. Ormai mancano pochi giorni all’inizio del prossimo campionato, salvo slittamenti dell’ultimo minuto. La rosa azzurra è ancora da limare e dopo l’arrivo di Victor Osimhen i tifosi partenopei attendono altri colpi negli altri reparti.