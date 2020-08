Calciomercato Napoli: Sebastiano Luperto confermato, ma Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic restano in dubbio

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Tanti i movimenti in difesa, con due calciatori con la valigia pronta. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla delle possibile strategie del club azzurro sul mercato, con una novità che riguarda anche Sebastiano Luperto. “Al momento, Rino Gattuso ha a disposizione cinque difensori centrali, di cui soltanto due hanno la certezza di restare, ovvero, Manolas e Raahmani. Probabilmente, verrà confermato anche Luperto, mentre per Koulibaly e Maksimovic si aspetta l’andamento del borsino quotidiano in attesa che qualche club si faccia avanti. Loro due hanno pronta la valigia e, mentalmente, sono già lontani. Potrebbe essere un problema per l’allenatore se, invece, dovessero restare, perché entrambi andrebbero recuperati prima sul piano psicologico e poi su quello fisico“.

L’ultima stagione non è stata di certo esaltante per il difensore italiano, spesso finito nel mirino della critica già nella gestione di Carlo Ancelotti. “Ringhio” vuole provare a valorizzarlo di nuovo.