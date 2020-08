Napoli, il retroscena su Rafa Benitez: i giocatori organizzavano la fase difensiva da soli

in

Il giornalista della RAI ed esperto di calciomercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della trasmissione sportiva Fuorigioco, programma in onda sulla emittente Televomero. C’è qualche retroscena che riguarda il passato degli azzurri. “Molti continuano a dire che l’esperienza di Benitez è stata positiva, io invece non la penso così. Il gioco dell’allenatore spagnolo non mi ha mai particolarmente convinto”.

“Non posso dimenticare che Rafa Benitez ha distrutto Kalidou Koulibaly. Il senegalese è stato poi rilanciato da Maurizio Sarri. Ho parlato in privato con calciatori del Napoli di quel periodo e mi hanno detto che la fase difensiva se la organizzavano tra di loro perché Rafa Benitez non la insegnava”, ha aggiunto il giornalista. A distanza di anni, il tecnico spagnolo continua a ricevere qualche critica. Tuttavia, la maggior parte dei tifosi lo ricorda per essere stato uno degli allenatori più vincenti sulla panchina del Napoli.