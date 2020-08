Napoli, Nando Coppola sta con Alex Meret: “Mi auguro possa trovare la giusta continuità”

Nando Coppola, ex calciatore del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Puntare su tre portieri di livello è importante per le grandi squadre ma una sorta di gerarchia è giusta. Per Meret, per il suo futuro e per quello della Nazionale, mi auguro possa trovare la giusta continuità”.

“Contini? Sicuramente quello legato ai colori sociali è un aspetto molto importante. Per Contini vestire la maglia del Napoli, dopo l’esperienza che ha fatto, è motivo di orgoglio. Io per l’esperienza che ho vissuto durante la mia carriera, consiglierei sempre di giocare ad un portiere. Non deve prevalere la voglia di vestire la maglia del Napoli a prescindere perché si è tifosi prima di essere calciatori. Certo giocare con portieri di alto livello può aiutare molto nel percorso di crescita. Per me la scuola italiana dei portieri può ancora dire la sua ad alto livello”.