TUTTOSPORT – Il Napoli starebbe pensando al ritorno di Edinson Cavani

L’edizione di Tuttosport oggi in edicola apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus. Si valutano quelle che potrebbero essere date e modalità di ripartenza del calcio in Italia, ma anche in Europa. La UEFA vuole giocare ad agosto, Gabriele Gravina sarebbe disponibile a qualsiasi soluzione pur di concludere la stagione già iniziata. La Juventus, dal canto suo, sembrerebbe ben poco intenzionata a ricevere lo scudetto senza disputare le ultime gare.

Spazio anche al mercato e al Napoli, con il club di Aurelio De Laurentiis che secondo quanto scritto dal giornalista Raffaele Auriemma starebbe ripensando a Edinson Cavani, avviato verso la scadenza contrattuale con il Paris Saint-Germain. Il “Matador” è già stato accostato al Boca Juniors nei giorni scorsi. Nelle ultime sessioni estive si era parlato più di una volta della possibilità di un ritorno dell’uruguayano all’ombra del Vesuvio. Stavolta, però, la situazione è ben diversa, anche se le minestre riscaldate non sono sempre foriere di successi nel mondo del calcio.