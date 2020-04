Antonio Floro Flores si racconta: “Non ho mai rifiutato il Napoli, la società voleva far passare questa versione”

Nella trasmissione “Linea calcio” di Canale 8 ha parlato l’ex attaccante azzurro Antonio Floro Flores. “Sto in quarantena aspettando che passi il prima possibile questo momento.Ancelotti?A volte nel calcio non si conta ciò che si fa in una avventura, ma quello che fai nella carriera. Purtroppo a Napoli i risultati non erano dalla sua parte, è uno dei pochi allenatori ad aver vinto di tutto, merita comunque rispetto. La gestione di Gaetano? La colpa va data alla società, se spendono 40 milioni per Lozano e non lo fanno giocare come si può pretendere di far giocare Gaetano. Per me è stata sbagliata la gestione del ragazzo, andava mandato in prestito. Solo il procuratore e la società non avevano capito che Gaetano non avesse fatto una partita. I giovani hanno bisogno di giocare, solo così possono crescere“.

Poi, un retroscena. “La mia presunta fuga da Napoli? Sono tutte stron**te, io non ho mai rifiutato il Napoli. Sono semplicemente ca**te che la società voleva far passare. Non ho mai ricevuto nessuna proposta dal Napoli, solo io e la mia famiglia sappiamo quello che abbiamo passato. Mi cacciavano dai ristoranti. Non ho niente da nascondere, la mia carriera è più importante del Napoli. Ho sempre avuto rispetto per i tifosi, nonostante mi insultassero. Faceva comodo ascoltare il vecchio direttore Marino. Io già mi immaginavo un futuro nel Napoli“.