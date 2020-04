Napoli, Enrico Fedele è sicuro: “Preferisco Arkadiusz Milik ad Andrea Petagna”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele, storico procuratore dei fratelli Cannavaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, emittente ufficiale della società, in merito alle ultime vicende in casa azzurra.

“Nel mercato di gennaio il Napoli ha strapagato giocatori che adesso costerebbero meno. Sono giocatori che non fanno la differenza. Milik, ad esempio, è meglio di Petagna. Il campionato per me terminerà a fine luglio. Comincerà a fine maggio oppure a giugno. Si giocherà tanto anche durante la settimana. Mancano 12 partite di campionato, più 3 recuperi. La situazione di Alex Meret? Bisognerà capire se restano Gattuso e Ospina, come penso. Milik invece è un ottimo giocatore che ha nei limiti nell’attaccare la porta senza cattiveria. Ha un po’ tutte le caratteristiche, ha un buon sinistro e non è rapidissimo. Poi ha fatto pochi gol contro le grandi squadre. Tra lui e Petagna, preferisco Milik. Ghoulam?Se non dà garanzie, serve un terzino sinistro”.