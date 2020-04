Calciomercato Napoli, Francesco Modugno parla di Ciro Immobile: “A chi non piacerebbe averlo?”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito ad una possibile ripresa del campionato e sul mercato azzurro.

“Ci possono essere delle date indicative, ma mancano 12 giornate. Bisogna tenere delle date libere per le coppe Europee, si devono mettere in conto due mesi. Immobile è il capocannoniere, è napoletano, a chi non piacerebbe averlo in squadra? Il Napoli ha delle strategie che non so se prevedano l’acquisto dell’attaccante della Lazio. Milik sembra già essere stato venduto. Mi pare ipotizzabile un suo addio a fine stagione, ma ci vorrà ancora tempo per capire il suo futuro. Mertens? C’è una volontà forte da parte del Napoli. Quella chiacchierata con De Laurentiis è stata considerata molto positiva. Il belga ha ancora qualche tentazione forte, questo momento di emergenza non facilità le cose. Spero che la volontà di venirsi incontro possa bastare per farlo rinnovare”.