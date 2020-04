CDS – “Via il 20 maggio”

L’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus e quella che sarà la possibile data per riprendere il campionato. L’UEFA vuole concludere i tornei, anche a costo di giocare a estate inoltrata. Se non finissero i campionati nazionali, anche le coppe europee incontrerebbero problemi logistici di non poco conto. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intanto, indica il 20 maggio come data plausibile per tornare a giocare ed esclude l’annullamento della stagione. “Via il 20 maggio” il titolo.

Sarebbe una beffa bella e buona, dato che sono stati disputati 2/3 delle partite del calendario e che la lotta allo scudetto era aperta. Le squadre che rischiavano ancora la retrocessione tremano al pensiero di una decisione che possa minare gli interessi dei club più piccoli. Anche il Benevento, primo in classifica in Serie B con netto distacco sulla seconda, teme di vedere i propri sforzi vanificati. Il giornale dedica spazio anche alle parcelle record per i procuratori, che hanno superato i 200 milioni di Euro nel 2019.