TUTTOSPORT – Il Napoli pronto a cedere Faouzi Ghoulam: Emerson Palmieri e Kostas Tsimikas i possibili sostituti

L’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport apre in prima pagina con la ripresa del calcio in Italia e il via libera dopo il summit di ieri tra Governo e le istituzioni del calcio. Torna in campo la Serie A, ma anche la Coppa Italia, con il Napoli che giocherà contro l’Inter la semifinale il 14 giugno, di fatto lasciando il 13 all’altra gara tra Juventus ed Milan.

Gli azzurri, intanto, stanno lavorando alla cessione di Faouzi Ghoulam. L’agente Jorge Mendes che pare intenzionato a portarlo in Ligue 1. Cristiano Giuntoli pensa al sostituto e ha già valutato Emerson Palmieri, con qualche dubbio legato a costi e condizioni atletiche. Avviata dunque anche una trattativa con l’Olympiacos per arrivare a Kostas Tsimikas. La clausola da 20 milioni di Euro non è importante, ma il direttore sportivo partenopeo proverà ad abbassare le pretese greche fino a 14 milioni. Il calo generale di prezzi dovuta all’emergenza del Coronavirus giustifica le intenzioni del Napoli.