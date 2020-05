Napoli, parla David Ospina: “Vincere la Coppa Italia? Sappiamo di avere questa possibilità”

David Ospina ha parlato del momento degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Questa della ripartenza del calcio è una bella notizia. Speriamo che tutto vada bene e si possa finire il campionato. In questo periodo sono stato bene perché ero con la mia famiglia. Ma avevamo voglia di toccare di nuovo la palla e adesso abbiamo voglia di tornare a giocare le partite. Ora sappiamo le date, sappiamo come cominceremo e allora dobbiamo approfittare di questo allenamento per fare bene nell’importante partita di Coppa Italia. Abbiamo queste due settimane prima di ripartire e dobbiamo fare il massimo per arrivare bene a questo match”.

“Vincere? Sappiamo di avere questa possibilità, è un bell’obiettivo. Di fronte c’è una squadra forte come l’Inter, ma noi coi nostri giocatori sappiamo di poter andare avanti e raggiungere la finale. Champions? Oggi siamo in una media posizione di classifica. Dovremo approfittare di questo momento e seguire il mister e la sua idea di gioca. Bisogna continuare per questa strada e approfittare di queste partite per arrivare più in alto possibile. Vediamo prima cosa succede con Coppa Italia e campionato, poi avremo tempo per preparare questa partita speciale. Possiamo fare una grande partita, sappiamo che il Barça ha tantissimi giocatori forti, ma in una partita secca può succedere di tutto”.

Un commento anche su Alex Meret. “Ha grandi qualità, sta lavorando bene e se continua per questa strada sarà un portiere importantissimo per l’Italia. Noi abbiamo un bel rapporto. (…) Parliamo sempre durante gli allenamenti. Si parla della partita, dei movimenti da fare. Alex ascolta, è intelligente, ha così tanta qualità che se continuerà per questa strada farà cose eccezionali”.