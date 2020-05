GAZZETTA – “Si gioca”, ma ci sono già polemiche

Il titolo di apertura dell’edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è riservato alla notizia di sulla ripresa del campionato di Serie A: “Si gioca!”. Nel tardo pomeriggio di ieri è giunta l’ufficialità: il calcio italiano riprenderà il 13 giugno con la Coppa Italia e il 20 con i recuperi del campionato. La Serie A scenderà in campo fino al 2 agosto: si giocheranno 127 gare in 50 giorni.

Nonostante la rabbia di Juventus, Inter e Milan, club contrari alla ripartenza del calcio dalla Coppa Italia, il Ministro Vincenzo Spadafora ha avuto ragione e il primo weekend del pallone in Italia sarà in chiaro, visto che i diritti sono della Rai. Probabilmente, per le due semifinali non saranno previsti i tempi supplementari in caso di parità e si procederà direttamente ai tiri di rigore. Un modo per evitare stress fisici eccessivi dopo 3 mesi di stop, in prossimità di un tour de force non indifferente fino ad agosto.