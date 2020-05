Gonzalo Higuain contro la Juventus: i bianconeri rifiutano le richieste di rinnovo

La redazione di calciomercato.com ha fatto nelle ultime ore il punto sul futuro di Gonzalo Higuain, ormai in rottura con la Juventus. I bianconeri non reputano il suo rendimento al livello di un top player e vogliono liberarsi del suo ingaggio. Respinte, quindi, le richieste dell’argentino per un eventuale rinnovo di contratto. Da qualche giorno il giocatore è rientrato a Torino per evitare di scivolare dalla parte del torto, nonostante la prima reazione sia stata quella di chi sentendosi nuovamente scaricato avrebbe preferito evitare proprio di tornare a disposizione di una squadra che non crede più in lui.

C’è però un accordo da raggiungere, perché per Gonzalo Higuain ci sono in ballo quasi 10 milioni di Euro netti. Per la Juventus, invece, una minusvalenza da evitare o da ridurre il più possibile, quindi per dirsi subito addio bisogna trovare un’intesa complicata. Si parla di MLS e di River Plate per il “Pipita”.