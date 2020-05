Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli ha messo Sardar Azmoun nel mirino

Cristiano Giuntoli sta sondando diversi nomi per il mercato azzurro. L’iraniano Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo continua ad essere sulla bocca di tutti e accetterebbe di buon grado un trasferimento. Il calciatore, come rivelato anche da fonti vicine alla società, è il primo nome per l’attacco del Napoli in vista dell’estate.

Anche il Corriere dello Sport ne ha parlato a fondo. “Il Napoli gradirebbe mettere le mani su questa punta atipica che sa strappare, affondare e volare: a un certo punto ha anche pensato di giocare da opposto piuttosto che da attaccante, è dotato di un’elevazione tale da riuscire a galleggiare in aria per qualche secondo a oltre sessanta centimetri. Sa fare il centravanti e gol, ma per caratteristiche fisiche e di tocco è bravo anche nella rifinitura. E nelle sponde di testa: è alto 186 cm ed è in grado di spiccare salti da 60-70cm. Una presenza aerea impressionante”.