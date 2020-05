Fabrizio Miccoli ricorda: “Non pensavo che Edinson Cavani avesse fatto la scelta giusta andando a Napoli”

Fabrizio Miccoli, ex attaccante del Palermo, ha parlato a “Maracanà”, nel pomeriggio di TMW Radio, toccando anche qualche tema relativo al Napoli.

“Far ripartire il calcio senza i tifosi è brutto. Alla base di tutto ci deve essere la sicurezza di tutti, dai calciatori ai magazzinieri ai dirigenti. Capisco che è un business, ma prima viene la vita delle persone. Cavani? Io lo vedevo che era forte, era una macchina da goal incredibile. A Palermo forse non ha fatto quello che poi abbiamo visto a Napoli. Non pensavo avesse fatto la scelta giusta e invece mi sono ricreduto, è uno degli attaccanti più forti al mondo. Lo vedo bene nell’Inter di Antonio Conte, è adatto ai suoi schemi. Fisicamente sta bene, nonostante i 33 anni”, ha dichiarato l’ex rosanero. In molti oggi sperano in un ritorno dell’uruguayano a Napoli. Ormai le cifre di mercato sono totalmente diverse rispetto a qualche anno fa, ma il valore del giocatore non si discute.