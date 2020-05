Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz non è più in uscita

Fabian Ruiz rimane uno dei pezzi migliori della rosa del Napoli. Il centrocampista spagnolo piace sempre al Real Madrid e al Barcellona. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce che “De Laurentiis declinerà le offerte, Real Madrid e Barcellona si sfideranno a colpi di decine di milioni di euro. I due club non si arrenderanno e proveranno a convincere il presidente a cedere il centrocampista. De Laurentiis è uno dei maggiori estimatori, emozioni che hanno convinto il club a sottoporgli il prolungamento fino al 2025 con un robusto aumento”.

“Fabian si è preso del tempo, l’adeguamento sarebbe condizionato ad una clausola superiore ai 100 milioni. De Laurentiis ha tolto il giocatore dal mercato, facendo sapere che, per quest’anno, non se ne parla”. Insomma, Fabian Ruiz costituisce ormai per Gennaro Gattuso uno dei punti fondamentali da cui costruire la squadra azzurra della prossima stagione. Sembra non ci siano più dubbi: la risalita è stata eccezionale.