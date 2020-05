Calciomercato Napoli, Jurgen Klopp insiste per Kalidou Koulibaly che vuole giocare la Champions

Il portale francese Le 10 Sport è sicuro che il Liverpool di Jurgen Klopp si fionderà su Kalidou Koulibaly. Il manager tedesco si sarebbe mosso in prima persona con il giocatore azzurro. Nel corso di una telefonata privata avuta con il numero 26 azzurro, avrebbe ribadito il proprio apprezzamento per le qualità del difensore. Il mister sogna una coppia di ferro con Virgil van Dijk. Il senegalese ha già ricevuto una proposta contrattuale del Newcastle, pronto a mettere sul piatto uno stipendio faraonico da ben 12 milioni di Euro netti.

La volontà del diretto interessato è quella di giocare la Champions League e nel Napoli potrebbe non essere più possibile. Il presidente Aurelio De Laurentiis non lo svenderà di certo, ma la crisi generata dal Coronavirus potrebbe cambiare non poco gli scenari di mercato, per questo si può ipotizzare una cessione di Kalidou Koulibaly anche per 75 milioni di Euro nella prossima sessione estiva.