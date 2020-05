Calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne pronto a rimanere in azzurro a vita

Come riferito dal portale ufficiale di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, Lorenzo Insigne è pronto a sposare la causa del Napoli a lungo. Quando il rapporto tra il capitano azzurro e l’ex procuratore Mino Raiola si è interrotto, ormai già un mese fa, è arrivata la telefonata dell’amico Vincenzo Pisacane. Nessuna offerta esplicita all’inizio, ma sarà lui ad assistere il capitano del Napoli. Il giocatore ha ancora due anni di contratto con un ingaggio importante di circa 5 milioni di Euro a stagione, tra i più alti della squadra, ma il Napoli vuole puntarci di più ed è pronto a presentargli un piano di rinnovo.

Le sirene estere per Lorenzo Insigne si sono affievolite. Allontanata, dunque, per il napoletano l’ipotesi di percorrere le orme di Dries Mertens, tirandola per le lunghe. Lorenzo Insigne guarda al futuro e quasi sicuramente sarà legato per sempre alla maglia del Napoli.