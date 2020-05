Napoli, Valter De Maggio è sicuro: “Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente rinunciare ad Alex Meret”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul mercato azzurro. “Io so che Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente rinunciare ad Alex Meret. L’estremo difensore azzurro è un capitale del Napoli e il patron si fida di lui. La società azzurra non ha alcuna intenzione di cedere l’estremo difensore ex Udinese”.

“Aurelio De Laurentiis ha un pallino: mi riferisco a Gaetano Castrovilli. Il calciatore della Fiorentina è esploso in questa stagione nelle fila del Napoli diventando un calciatore molto importante. C’è da dire, tuttavia, che Gennaro Gattuso, in quel ruolo, ha calciatori di grande valore. Mi riferisco ai vari Piotr Zielinski, Diego Demme e Fabian Ruiz”, ha aggiunto Valter De Maggio. Il futuro dell’estremo difensore italiano, dunque, potrebbe riservare delle belle sorprese insieme ai prossimi colpi di mercato in programma della società partenopea.