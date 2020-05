Serie A, alle 18:30 la videoconferenza decisiva per la ripresa del campionato

Il summit tra il Governo e i vertici del calcio per il futuro del calcio italiano è previsto alle 18:30 in videoconferenza. SAl tavolo virtuale si siederanno il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il suo staff e diversi esponenti di FIGC, Lega di A, B, Dilettanti, Assocalciatori, Assoallenatori e arbitri. La Lega Serie A vuole ripartire il 13 giugno, ma è più facile che si parta eventualmente il 20. La data del 17 giugno, invece, potrebbe essere impiegata per la Coppa Italia o per i recuperi della 25a giornata ancora non completati: il Napoli è avvertito. In caso di partenza il 13 servirebbe comunque un nuovo decreto del presidente del Consiglio dato che gli eventi sportivi sono bloccati fino al 15.

Intanto, la sospetta positività al Coronavirus relativa a un membro del Bologna fa tremare tutta la Serie A. In via precauzionale i felsinei hanno sospeso gli allenamenti, ma presto potrebbero dover andare in ritiro. Il Cts ha confermato la norma che prevede una quarantena di due settimane in caso di nuova positività. Il vertice dovrà annunciare come e quando potrà ripartire il campionato e si concentrerà anche sulle richieste delle tv e sulle esigenze di calciatori e allenatori.