CDS – Arkadiusz Milik ancora più vicino alla Juventus

L’edizione odierna del Corriere dello Sport tratta ampiamente il calciomercato in prima pagina. “Juventus, Arthur dice no. Ora avanza Milik!” e “Icardi-Psg, è fatta! L’Inter dice sì, trattativa in dirittura d’arrivo” sono alcuni dei titoli più interessanti al riguardo. In basso si parla anche del sospetto positivo del Bologna col club che è tornato a svolgere allenamenti individuali: “Sospetto positivo, Bologna in allarme. Un caso nello staff: se confermato, tutto il gruppo verrà isolato in ritiro”. La situazione per la ripartenza della Serie A si complica.

Oggi sarà presa una decisione definitiva tra Cts, Lega, FIGC e Governo, ma gli ostacoli sembrano non finire mai. Tra le squadre che rischiano di essere maggiormente danneggiate c’è proprio il Napoli. Gli azzurri devono completare pure la Coppa Italia, dove hanno buone chance di arrivare alla finale fissata al momento per il 2 agosto, prima dello svolgimento delle coppe europee. La conclusione della stagione è ancora lontanissima.