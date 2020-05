TUTTOSPORT – “Ciao Arthur, ecco Jorginho!”: la Juventus vuole un altro ex Napoli su richiesta di Maurizio Sarri

Il calciomercato continua a tenere banco anche in Italia, nonostante l’emergenza del Coronavirus. In attesa di sapere se e quando si riprenderà il campionato, i vari club della Serie A cercano nuovi rinforzi. “Ciao Arthur, ecco Jorginho!” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport. La Juventus si muove per sostituire Miralem Pjanic, ormai da tempo in odore di cessione.

Fabio Paratici, ha messo nel mirino l’ex regista del Napoli che in bianconero ritroverebbe Maurizio Sarri, suo tecnico anche al Chelsea. Insomma, il mister toscano stravede per l’italo-brasiliano e lo vorrebbe con sé per la terza volta di fila. Non si tratta di un’operazione impossibile per le tasche della Juventus, ma per i napoletani suonerebbe come l’ennesimo tradimento di un ex. Di spalla, infine, si parla anche delle mosse dei nerazzurri: “Inter su Cunha: è il nuovo Lautaro”. Non ci sono al momento novità rilevanti sul Napoli, invece.