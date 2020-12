TUTTOSPORT – “Il Napoli merita di tornare in Champions League”

Nell’edizione di oggi, Tuttosport dedica la colonna di sinistra in prima pagina alla vittoria del Napoli contro la Sampdoria: “Cuore Napoli“. Al centro spazio alla vittoria della Juventus a Marassi e al ritorno al goal di Paulo Dybala: “Ritorno al Joya“. Di lato a destra titolo per il Milan che pareggia in casa dopo essere stato sotto per 2-40: “Rimonta dopo 4 pali”.

Cambi decisivi nella vittoria in rimonta con la Sampdoria. Si esalta così l’impatto di Hirving Lozano e di Andrea Petagna, evidenziando però anche le cattive prestazioni di Matteo Politano e di Fabian Ruiz. “Poi succede che Gattuso si presenta nella ripresa con Lozano e Petagna al posto dello spento Fabian Ruiz e di Politano poco preciso: la partita cambia volto e risultato. Il Napoli mercoledì andrà a Milano: contro l’Inter si capiranno le reali ambizioni della squadra di Gattuso. Se non sarà scudetto, questa prima parte della stagione ha detto che il Napoli merita di tornare in Champions League nella prossima stagione”.