Napoli, viva il “Metodo Gattuso”! Spiegata così la rimonta sulla Sampdoria

Una vittoria di testa, in tutti i sensi. Questo il pensiero de La Gazzetta dello Sport, che evidenzia la reazione caratteriale del Napoli dopo un pessimo primo tempo contro la Sampdoria. Il successo in rimonta era inaspettato, ma è arrivato grazie ai cambi e soprattutto per via del “Metodo Gattuso”. “Perché alla fine di una settimana complicata, il Napoli rimane concentrato nei momenti di difficoltà – quando va sotto con la Samp – e nella ripresa ribalta la partita con due colpi di testa dei due giocatori subentrati”.

“Il che dimostra, nonostante un primo tempo inguardabile, che la squadra sta imparando il Metodo Gattuso: organizzazione, anche bellezza a tratti, ma soprattutto tenuta mentale in una stagione così intensa e compressa, dove non sempre si possono dominare le partite. La Samp per un tempo fa bene, forse si illude un po’, poi cede sotto i colpi del Napoli”, si legge infatti sulla rosea.