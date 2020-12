Napoli, il dottor Raffaele Canonico parla di Victor Osimhen: “Avrebbe potuto avere danni più seri”

Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, ha parlato delle condizioni di Victor Osimhen e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Osimhen sta bene e migliora di giorno in giorno. Facciamo una ricostruzione. Victor si fa male il 13 novembre in nazionale e già dall’inizio i colleghi nigeriani avevano inquadrato il problema, durante la notte mi avvisarono della tipologia d’infortunio. Rientrato a Villa Stuart, abbiamo fatto un consulto col Prof. Castagna, tra i migliori esperti di chirurgia della spalla degli sportivi, che confermava la diagnosi. C’è da chiarire che questo è il primo evento che subisce questa spalla, non è vero che era già stata operata”.

“Victor è stato fortunato, avrebbe potuto avere danni più seri. Parliamo di una lussazione che non è di interesse chirurgico. Ha riportato i soliti drammi strutturali del caso e un’alterazione della sensibilità del braccio, ma questa è una cosa molto comune. Una lussazione di spalla richiede dai 30-40 giorni fino ai 60-70 giorni di recupero. Non è solo il problema di rimettere la spalla a posto, cosa fatta in Nigeria, ma il discorso riguarda anche il percorso di terapia per recuperare la forza dell’arto. E’ comunque una spalla che, avendo subito un trauma, può avere un rischio più elevato e quindi bisogna andare a creare una protezione all’articolazione. E’ un atleta che colpisce di testa, smanaccia, usa le braccia, quindi va costruito un supporto all’arto superiore. A volte litigo coi miei colleghi perché tendo a far recuperare più velocemente i giocatori, ad essere meno cauto“.