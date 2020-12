CDS – Napoli, ballottaggio tra Fabian Ruiz e Diego Demme?

“Addosso al Milan, la volata di Natale diventa incandescente“, apre così in prima pagina il Corriere dello Sport nella sua edizione di oggi. Lo spazio è tutto per la corsa per il titolo: “Pioli fermato dal Parma: Inter, Juve e Napoli recuperano due punti”. Nella vittoria del Napoli contro la Sampdoria decisivo l’attaccante messicano: “Lozano super”.

“Il messicano spazza via la Samp“. Ora che il peso dei 50 milioni di Euro pare svanire Hirving Lozano può cominciare a correre e sorridere. Ha dovuto convivere per un bel po’ con pregiudizi e diffidenza. A centrocampo, invece, sembra esserci un ballottaggio tra Fabian Ruiz e Diego Demme. “Il tempo a disposizione è davvero poco e i ritmi estremamente frenetici, per tutti, ma oggi e domani Gattuso dovrà valutare al volo la condizione dei suoi e cominciare a preparare la partita puntando immediatamente sugli uomini che ritiene di schierare dal primo minuto. A cominciare da Lozano: il Chucky, l’eroe della prima di campionato al Maradona, mercoledì partirà dal primo minuto; e come lui anche Ospina, Mario Rui e Bakayoko. Il vero dubbio è a centrocampo: tra Fabian e Demme”.