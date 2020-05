TUTTOSPORT – Il Napoli contro le pay tv

La prima pagina di Tuttosport di oggi apre con Cristiano Ronaldo. “Ronalday“, dopo 72 giorni CR7 è tornato ad allenarsi alla Continassa per un finale di stagione che lo rivedrà a caccia di record. Obiettivi primari la sesta Champions e il sesto Pallone d’oro. In taglio alto titolo dedicato al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, improvvisamente si scopre favorevole alla ripresa della Serie A. Da oggi allenamenti collettivi, giovedì 28 maggio l’ufficialità sulla data della riapertura: 13 o 20 giugno.

Da oggi i club potranno anche far partire le ingiunzioni di pagamento all’indirizzo delle tv che non hanno saldato il conto della rata bimestrale prevista per inizio maggio. Tra le più arrabbiate c’è il Napoli, che potrebbe decidere di agire subito in autonomia. Meno intransigenti Juventus, Milan e Inter. Chi ha scelto la linea ancora più morbida sono il Sassuolo e il Bologna, che si sono addirittura astenute all’ultima delibera della settimana scorsa. Sky ha chiesto forti sconti anche in caso di ripresa del campionato. DAZN e Img una dilazione del pagamento.