CDS – Napoli, Aurelio De Laurentiis favorevole ai playoff della Serie A

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il titolo “Ha vinto il calcio“. Allenamenti e quarantena sciolti i nodi. Vincenzo Spadafora dà il via libera: “L’Italia riparte, è giusto riparta anche il pallone“. Il 28 maggio ci sarà il vertice sul riavvio del campionato, Gabriele Gravina: “Al lavoro per la ripresa“. In taglio basso spazio ai contagiati in Premier League “Tamponi in Premier, sei contagiati. La ripartenza slitta”.

Almeno in Italia, però, filtrano indizi di ottimismo. Si valuta anche l’ipotesi playoff come possibile formula per completare il campionato, Aurelio De Laurentiis la sostiene indicando nel 20 giugno la data più opportuna per la ripartenza mentre si studia il protocollo per le partite. Il Napoli non vede l’ora di ripartire. Dopo essere riuscito a strappare il rinnovo a Dries Mertens, il club vive un’atmosfera molto più serena in questo periodo. Ci sono tutti i presupposti per puntare soprattutto alla Coppa Italia.