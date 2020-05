Napoli, si parla di cittadinanza onoraria per Dries Mertens

Ciro Borriello, Assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. “Cittadinanza onoraria di Napoli a Dries Mertens? C’è la massima apertura da parte mia, non c’è problema, sono disponibile ad aprire tutte le pratiche, ma vi ricordate come andò a finire con gli altri? Primo fra tutti Marek Hamsik, parlammo di Cittadinanza onoraria al campione slovacco e poi alla fine andò via dal Napoli nel corso della stagione”.

“Non vorrei, a dire il vero, che accadesse lo stesso con il fuoriclasse belga. Sono contento si parli di un suo rinnovo, che resterà ancora in maglia azzurra. Ma non vorrei che parlando di cittadinanza finisse come con gli altri, ricordate anche di Benitez? Successo lo stesso. Ma scherzi a parte, sono del tutto disponibile ad aprire le pratiche per dare la cittadinanza al talentuoso attaccante del Napoli che ha sempre mostrato attaccamento e legame forte con la nostra città”.