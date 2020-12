TUTTOSPORT – Il Milan cerca il vice di Zlatan Ibrahimovic

in

L’apertura odierna di Tuttosport è dedicata a Cristiano Ronaldo e al premio ritirato ieri a Dubai che lo incorona come miglior giocatore del secolo: “Grazie, Juve”. Al campione portoghese va il Globe Soccer Award, con 21 milioni di tifosi che hanno potuto votare ed esprimere la loro preferenza. “Questo trionfo è da condividere con i miei fantastici compagni di squadra, e adesso aspetto la gente allo stadio”. Il Milan, intanto, è alla ricerca del vice di Zlatan Ibrahimovic e l’ultimo nome comparso sulla lista è quello di Odsonne Edouard, attaccante del Celtic, con Paolo Maldini che progetta un colpo alla Jens Petter Hauge. L’attaccante classe 1998 è andato a segno contro i rossoneri nel ritorno del match di Europa League.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



L’Inter, invece, è pronta ad adeguarsi alle nuove normative cinesi che impongono tagli agli investimenti nel calcio e di conseguenza pongono un freno al mercato dell’Inter. Da capire come si potranno muovere i nerazzurri nella prossima sessione.